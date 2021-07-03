Макрон поговорил по телефону с Путиным об Украине и "стабильности в Европе"

Макрон напомнил Путину о важности нормандского формата.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с главой государства-агрессора Владимиром Путиным подчеркнул важность нормандского формата.
Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца.
Разговор между Макроном и Путиным состоялся в пятницу, 2 июля. Президент Франции с руководителем государства-агрессора обсудили "стабильность на европейском континенте". Также Макрон напомнил Путину о важности переговоров в нормандском формате.
"Что касается Украины, президент Макрон напомнил о важности нормандского формата, в котором Франция и Германия выступают посредниками, чтобы позволить Украине и России "прекратить конфликт и найти решение", — говорится в сообщении Елисейского дворца.
Напомним, 30 июня во время прямой линии президент РФ Владимир Путин, комментируя возможность встречи с Зеленским заявил, что не видит в этом смысла, поскольку "он (ред. — Зеленский) отдал свою страну под полное внешнее управление США, Германии и Франции".
А в Офисе президента считают, что своим заявлением Путин все же не исключает возможность двусторонних переговоров, что свидетельствует о важности для него таких переговоров.
Также президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова Владимира Путина о "внешним управлением" и заявил, что все вопросы по Украине решаются в Украине и украинским государством.