Макрон поговорил по телефону с Путиным об Украине и "стабильности в Европе"

Макрон поговорил по телефону с Путиным об Украине и "стабильности в Европе"

Макрон напомнил Путину о важности нормандского формата.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с главой государства-агрессора Владимиром Путиным подчеркнул важность нормандского формата.

Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Разговор между Макроном и Путиным состоялся в пятницу, 2 июля. Президент Франции с руководителем государства-агрессора обсудили "стабильность на европейском континенте". Также Макрон напомнил Путину о важности переговоров в нормандском формате.

"Что касается Украины, президент Макрон напомнил о важности нормандского формата, в котором Франция и Германия выступают посредниками, чтобы позволить Украине и России "прекратить конфликт и найти решение", — говорится в сообщении Елисейского дворца.

Напомним, 30 июня во время прямой линии президент РФ Владимир Путин, комментируя возможность встречи с Зеленским заявил, что не видит в этом смысла, поскольку "он (ред. — Зеленский) отдал свою страну под полное внешнее управление США, Германии и Франции".

А в Офисе президента считают, что своим заявлением Путин все же не исключает возможность двусторонних переговоров, что свидетельствует о важности для него таких переговоров.

Также президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова Владимира Путина о "внешним управлением" и заявил, что все вопросы по Украине решаются в Украине и украинским государством.

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