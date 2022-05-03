Макрон поговорил с Путиным – впервые после месяца перерыва и переизбрания на пост президента

Президент Франции Эммануэль Макрон 3 мая провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Темой более двухчасового разговора была Украина.
Это первый разговор Макрона с Путиным от 29 марта – после того, как появилась информация о зверствах российских оккупантов в пригородах Киева и после переизбрания французского лидера на второй президентский срок.
О разговоре объявили в Елисейском дворце, пишет Le Parisien.
Как сообщили в Кремле, Путин рассказывал Макрону о позиции России в переговорах с Украиной и уверял, что государство "открыто к диалогу", несмотря на "неготовность Киева к серьезной работе". Глава Кремля также в очередной раз обвинил украинские войска в совершении военных преступлений, а Европейский Союз – в их "игнорировании".
Напомним, накануне Макрон в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским подтвердил готовность Франции стать гарантом безопасности Украины.
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