Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Макрон пока не знает, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Макрон пока не знает, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок

Associated Press

Он отметил, что пока не готов к твердому ответу.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пока не может ответить на вопрос, выдвинет ли он свою кандидатуру на второй срок на президентских выборах 2022 года.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на телеканалы TF1 и LCI.

"Я обязан французам до конца принимать трудные решения. Я не в том положении, чтобы ответить (на этот вопрос - ред.). Я здесь не для того, чтобы удерживать власть. Я здесь, чтобы выполнять работу и продвигаться вперед", - сказал президент.

Макрон признал, что у него есть желание быть президентом еще один срок.

"Но я смотрю на страну, потрясенную этим кризисом. (...) я в долгу перед самим собой, чтобы принимать трудные решения. Да, у меня есть амбиции, но в тот момент, когда мы говорим, я все еще должен выполнять ту же функцию, функцию президента республики", - добавил Макрон.

Он отметил, что пока не готов к твердому ответу.

"Я не знаю, какими будут следующие несколько недель", - заявил президент.

Очередные президентские выборы во Франции пройдут 10 апреля 2022 года.

Читайте также:

Зеленский и Макрон обсудили разблокировку работы "Нормандского формата" и ТКГ

Зеленский и Макрон обсудили разблокировку работы "Нормандского формата" и ТКГ

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация