Макрон пока не знает, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок

Макрон пока не знает, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок

Он отметил, что пока не готов к твердому ответу.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пока не может ответить на вопрос, выдвинет ли он свою кандидатуру на второй срок на президентских выборах 2022 года.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на телеканалы TF1 и LCI.

"Я обязан французам до конца принимать трудные решения. Я не в том положении, чтобы ответить (на этот вопрос - ред.). Я здесь не для того, чтобы удерживать власть. Я здесь, чтобы выполнять работу и продвигаться вперед", - сказал президент.

Макрон признал, что у него есть желание быть президентом еще один срок.

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"Но я смотрю на страну, потрясенную этим кризисом. (...) я в долгу перед самим собой, чтобы принимать трудные решения. Да, у меня есть амбиции, но в тот момент, когда мы говорим, я все еще должен выполнять ту же функцию, функцию президента республики", - добавил Макрон.

Он отметил, что пока не готов к твердому ответу.

"Я не знаю, какими будут следующие несколько недель", - заявил президент.

Очередные президентские выборы во Франции пройдут 10 апреля 2022 года.

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