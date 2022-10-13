Макрон пообещал говорить с Путиным всякий раз, как это будет нужно

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что будет вести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по необходимости.

Об этом пишет Укринформ.

“Когда мы стараемся — и это наша цель — построить мир, мы должны говорить. Мы должны говорить с главными действующими лицами. И всякий раз, когда это будет необходимо, я буду говорить с Владимиром Путиным. В какой-то момент – надеюсь, как можно скорее – потребуется, чтобы все заинтересованные стороны вернулись за стол переговоров. И будет обсуждение мира – с одной стороны Украиной, а с другой стороны – Россией”, — заметил Макрон.

Он убежден, что Путин должен завершить войну и уважать территориальную целостность Украины.

В последний раз он общался с Путиным несколько недель назад – по ситуации на Запорожской АЭС.

Ранее Макрон заявил, что Украина и Россия должны вернуться за стол переговоров.

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