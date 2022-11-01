Макрон пообещал Зеленскому усилить ПВО Украины и другую помощь: детали разговора

Макрон также пообещал поддержку в подготовке Украины к зиме в условиях постоянных атак РФ по энергетической инфраструктуре.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 1 ноября пообещал дальнейшую военную помощь для Украины, в частности, это касается усиления ПВО.

Об этом французский лидер написал в Сети.

"Я подтвердил президенту Зеленскому сегодня утром, что мы в полной мере мобилизованы с целью как можно быстрее увеличить нашу военную поддержку для Украины, в частности, ее противовоздушной обороны", – говорится в сообщении Макрона.

В то же время в Елисейском дворце проинформировали, что президенты Франции и Украины обменялись данными по ситуации на фронте и на захваченной россиянами Запорожской АЭС.

Макрон также пообещал поддержку в подготовке Украины к зиме в условиях постоянных атак РФ по энергетической инфраструктуре. Президент Франции пообещал помочь, чтобы к такой помощи присоединились и другие страны.

Также сообщается, что Макрон с Зеленским согласились провести 13 декабря в Париже международную конференцию по повышению устойчивости гражданской инфраструктуры Украины зимой. В скором времени начнется подготовительная работа с другими партнерами Украины.

Также лидеры обоих государств договорились организовать 12 декабря двустороннюю конференцию для привлечения французских компаний.

Затронули президенты и тему "зернового соглашения".

"Глава государства осудил одностороннее решение России, которое вновь наносит ущерб глобальной продовольственной безопасности", – сообщили в Елисейском дворце.

Кроме того, Макрон "приветствовал образцовую прозрачность Украины", которая после обвинений со стороны РФ о якобы изготовлении "грязной бомбы" сразу пригласила на свои объекты миссию МАГАТЭ.

Напомним, ранее о разговоре с Макроном отчитался Зеленский. Он сообщил о конкретных решениях по усилению обороноспособности Украины и конкретных инициативах по восстановлению разрушенной энергетической инфраструктуры.

Заметим, как сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, страны ЕС готовы поставлять Украине электроэнергию в случае дефицита из-за ракетных атак со стороны России.

Системы ПВО NASAMS от американцев уже направляются в Украину

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