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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Макрон поставил под сомнение «энергетическое перемирие» Трампа: что заявил о России

Макрон заявил, что Россия пока не соглашается на перемирие и продолжает атаки по инфраструктуре.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж безоговорочно поддерживает подлинное энергетическое перемирие между Украиной и Россией. В то же время, он утверждает, что Москва пока отказывается от такого режима и продолжает удары по украинской инфраструктуре.

Об этом Макрон заявил на фоне сообщения президента США Дональда Трампа о якобы достигнутой договоренности по энергетическому перемирию.

«Франция безоговорочно поддерживает призыв к подлинному энергетическому перемирию, к которому готова Украина. На этом этапе Россия продолжает отказываться, еще больше усилив удары по украинской инфраструктуре за последние несколько часов», — заявил французский президент.

Макрон также заверил, что Франция будет продолжать поддерживать Украину и президента Владимира Зеленского.

Что Трамп заявил об энергетическом перемирии

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией. По его словам, оно должно вступить в силу немедленно, а обе стороны якобы уже согласились его придерживаться.

«С этого момента немедленно вступает в силу энергетическое перемирие в войне между Россией и Украиной. Обе стороны согласились. Не нарушайте его!» – заявил Трамп.

В то же время, отдельного подтверждения такой договоренности со стороны Киева и Москвы на момент его заявления не было.

Президент Владимир Зеленский позже заявил, что слова Трампа об энергетическом перемирии стали для него новостью. В то же время он подчеркнул, что Украина готова согласиться на такой режим, если его будет соблюдать Россия.

"Но если россияне согласятся на энергетическое перемирие, Украина согласится", - сказал Зеленский.

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