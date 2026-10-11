Макрон поставил под сомнение «энергетическое перемирие» Трампа: что заявил о России

Эмманюэль Макрон / © Associated Press

Реклама

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж безоговорочно поддерживает подлинное энергетическое перемирие между Украиной и Россией. В то же время, он утверждает, что Москва пока отказывается от такого режима и продолжает удары по украинской инфраструктуре.

Об этом Макрон заявил на фоне сообщения президента США Дональда Трампа о якобы достигнутой договоренности по энергетическому перемирию.

Реклама

«Франция безоговорочно поддерживает призыв к подлинному энергетическому перемирию, к которому готова Украина. На этом этапе Россия продолжает отказываться, еще больше усилив удары по украинской инфраструктуре за последние несколько часов», — заявил французский президент.

Реклама

Макрон также заверил, что Франция будет продолжать поддерживать Украину и президента Владимира Зеленского.

Что Трамп заявил об энергетическом перемирии

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией. По его словам, оно должно вступить в силу немедленно, а обе стороны якобы уже согласились его придерживаться.

«С этого момента немедленно вступает в силу энергетическое перемирие в войне между Россией и Украиной. Обе стороны согласились. Не нарушайте его!» – заявил Трамп.

В то же время, отдельного подтверждения такой договоренности со стороны Киева и Москвы на момент его заявления не было.

Реклама

Президент Владимир Зеленский позже заявил, что слова Трампа об энергетическом перемирии стали для него новостью. В то же время он подчеркнул, что Украина готова согласиться на такой режим, если его будет соблюдать Россия.

"Но если россияне согласятся на энергетическое перемирие, Украина согласится", - сказал Зеленский.

Новости партнеров