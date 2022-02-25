Макрон позвонил Путину и потребовал незамедлительного прекращения военных операций: подробности разговора

В Кремле сообщили, что "Путин дал исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции".

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с российским главой Владимиром Путиным призвал его остановить военную операцию РФ в Украине.

Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец, - пишет "Интерфакс".

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"Президент позвонил Владимиру Путину, чтобы потребовать незамедлительного прекращения военных операций", - говорится в сообщении канцелярии Макрона.

Ранее о состоявшемся разговоре президентов Франции и России сообщил Кремль. Согласно сообщению российской стороны, "Путин дал исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции".