Макрон предлагает месячное перемирие в Украине "в воздухе, море и энергетической инфраструктуре"

Макрон выступает за "ограниченное перемирие", поскольку считает, что будет очень сложно обеспечить полное прекращение огня, учитывая длину линии фронта.

Франция и Великобритания предлагают одномесячное перемирие в Украине "в воздухе, на морях и энергетической инфраструктуре", чтобы получить больше времени для деэскалации российской агрессии против Украины.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после саммита в Лондоне в комментарии Le Figaro.

Макрон заявил, что необходимо ограниченное перемирие, поскольку он признал, что будет очень трудно обеспечить полное прекращение огня, учитывая длину линии фронта.

"Надо понимать, что фронт сегодня – это эквивалент линии Париж-Будапешт. В случае общего прекращения огня было бы очень сложно проверить, соблюдает ли перемирие по всей линии фронта. Мы хотим мира. Но мы не хотим этого любой ценой, без гарантий", – сказал он.

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Президент Франции уточнил, что в этом плане, "в ближайшие недели на украинской земле не будет европейских войск".

"За столом переговоров в Лондоне мы все полны решимости принять меры для крепкого и длительного мира в Украине и обеспечения нашей коллективной безопасности", – добавил президент Франции в соцсети Х.

Ранее премьер Британии Стармер сделал важное заявление о миротворцах в Украине. Премьер Канады Джастин Трюдо также высказался о возможном отправлении канадских войск в Украину.

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