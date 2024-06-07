Макрон предложил Байдену отправить военных в Украину: что ответил лидер США

Макрон лоббировал отправку коалиционных войск в Украину еще раньше.

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил американскому коллеге Джо Байдену отправить военных инструкторов стран Запада в Украину. Впрочем, президент США отказался.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух неназванных собеседников.

Отмечается, что такое предложение Макрон сделал Байдену во время недавнего разговора. Заметим, что президент Франции это лоббировал и раньше.

Впрочем, по данным Politico, глава Белого дома не поддержал идею Макрона. По словам источников, знакомых с разговором, Байден выразил обеспокоенность потенциальными последствиями отправки войск из любой страны НАТО туда, "где они могут оказаться на линии огня и привести к эскалации конфликта".

Как сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон сделал заявление об ударах Украины западным оружием по России. В то же время французский лидер подчеркнул, что речь не идет об ударах по гражданскому населению.

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