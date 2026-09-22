Макрон предложил двойной мораторий между Украиной и РФ: что он предусматривает

Президент Франции Эммануэль Макрон / © Associated Press

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Президент Франции Эммануэль Макрон выступил на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке и призвал усилить защиту Украины в преддверии зимы. Он заявил, что параллельно с дипломатическими усилиями необходимо договариваться об ограничении ударов и обеспечить безопасность судоходства в Черном море.

Об этом заявил Эммануэль Макрон, выступая на Генеральной ассамблее ООН.

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Какие два моратория предложил Макрон

Первый мораторий, по словам французского президента, должен относиться к ударам по энергетической и гражданской инфраструктуре. Его цель — защитить украинцев в преддверии зимы, когда стабильная работа энергосистемы особенно важна.

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Макрон также подчеркнул необходимость усилить украинскую противовоздушную оборону и обеспечить страну дополнительными перехватчиками. Он уже обсуждал с президентом США Дональдом Трампом идею моратория на удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Второй предложенный мораторий касается Черного моря. Его Макрон увязал с необходимостью обеспечить безопасность судоходства и возобновить стабильные поставки украинского зерна на мировые рынки.

«Двойной мораторий. Во-первых, мораторий на удары по энергетической и гражданской инфраструктуре, а во-вторых, мораторий в Черном море, который бы позволил нам обеспечить отгрузку зерна», — заявил Макрон.

Почему Макрон говорит о Черном море

Безопасность судоходства в Черном море напрямую связана не только с Украиной. Удар по гражданским судам или портовой инфраструктуре влияет на экспорт зерна, энергетические поставки и международную торговлю.

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В августе на заседании Совета Безопасности ООН сообщалось , что только в июле 2026 года было зафиксировано 39 атак на суда и портовую инфраструктуру в Черном море, в результате которых погибли 19 работников портов и судов.

Отдельно Украина заявляла в ООН, что с 22 июля морской экспорт через украинские порты был приостановлен из-за атак на гражданские торговые суда. По данным украинской стороны, с начала июля под атаки попало 31 торговое судно.

Поэтому второй мораторий Макрон связывает с продовольственной безопасностью других государств. По его словам, возобновление безопасного экспорта зерна имеет большое значение для стран, зависящих от поставок продовольствия из Черноморского региона.

Франция хочет возобновления переговоров

Макрон также заявил о необходимости как можно быстрее перейти к конструктивным переговорам между Россией и Украиной. По его словам, защита гражданского населения и критической инфраструктуры должна проходить параллельно с дипломатическими усилиями.

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22 сентября французский президент после встречи с Владимиром Зеленским сообщил, что Франция вместе с партнерами будет работать над мораторием на удары по энергетической и гражданской инфраструктуре. Он также заявил об усилении украинского ПВО — в частности, через поставки радаров и перехватчиков.

Идея моратория в Черном море также не возникла отдельно от предыдущих дипломатических инициатив. В 2022-2023 годах уже действовала Черноморская зерновая инициатива с участием ООН и Турции, которая обеспечивала безопасный экспорт украинской аграрной продукции. После выхода России из этого соглашения Украина продолжила морской экспорт своим коридором, однако в 2026 году безопасность судоходства вновь стала серьезной проблемой.

Теперь Макрон предлагает вернуться к идее ограничения атак – но уже сразу по двум направлениям: защитить энергетическую и гражданскую инфраструктуру и создать условия для безопасного судоходства в Черном море .

Напомним, Зеленский назвал главное условие, которое покажет подлинную готовность Путина к миру. Он объяснил, что главным доказательством стремления закончить войну является готовность сесть за стол трехсторонних переговоров.

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