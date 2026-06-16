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Макрон предложил Зеленскому встречу с Трампом: подробности
Пока официальный график не предусматривает встречи Зеленского и Трампа, следует упомянуть предыдущие успешные импровизированные контакты лидеров.
Президент Франции Эмманюэль Макрон провел короткую двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в преддверии главного заседания G7. Французский лидер предложил украинскому коллеге организовать его встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом пишет CNN.
Как принимающая сторона саммита G7, Макрон пригласил Зеленского принять участие в мероприятиях на полях встречи, рассчитывая, что его участие усилит поддержку Украины со стороны стран группы семи. Одной из главных задач этой дипломатической миссии остается привлечение Трампа.
Вероятная встреча между Зеленским и Трампом стала первой темой, которую Макрон затронул во время приветствия украинского президента на территории Hôtel Royal, где проводится саммит.
«Итак, во-первых, у вас уже организована двусторонняя встреча… с президентом Трампом?» — было слышно, как Макрон спросил Зеленского, прежде чем предложить «организовать это».
В публичном графике президента США пока не указана отдельная встреча с украинским лидером, однако неформальные переговоры на полях таких саммитов вполне возможны и случаются регулярно.
Одна из важнейших предыдущих встреч между Трампом и Зеленским также не была запланирована: она прошла во время похорон Папы Римского Франциска в апреле прошлого года. В это время лидеры впервые встретились после провального эпизода в Овальном кабинете, и этот разговор стал определенным переломным моментом в их непростых отношениях.
Возможная встреча Зеленского и Трампа — что известно
Напомним, накануне стало известно, что 16 июня Трамп примет участие в совместной встрече G7 с участием Зеленского, однако отдельные двусторонние переговоры между ними пока не запланированы. В МИД Украины на тот момент информировали, что из-за несогласованности графиков говорить о полноценной встрече лидеров еще рано.
14 июня Зеленский провел телефонный разговор с Трампом, в ходе которого обсудил ситуацию на поле боя, поддержку США и пути достижения мира. Президент Украины назвал разговор замечательным и содержательным, а также анонсировал дальнейшее обсуждение «хороших идей» для защиты жизней и завершения войны во время встречи на саммите G7.