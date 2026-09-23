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Макрон предупредил о возвращении "закона джунглей": к чему он призвал ООН
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на Генассамблее ООН, что мир оказался перед выбором между международным порядком и "законом джунглей" и призвал реформировать систему коллективной безопасности.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН призвал восстановить дееспособность международных институций и не допустить переход мира к порядку, в котором определяющим становится право силы.
Об этом сообщает The New York Times . Основные положения речи также обнародовала ООН.
Макрон задал перед участниками Генассамблеи вопрос, готов ли мир вернуться к "закону джунглей", или все же стремится жить в цивилизованной международной системе.
По его словам, Франция выступает за возобновление многостороннего сотрудничества и укрепление ООН как механизма защиты общих интересов и международного права.
Президент Франции также заявил, что мир не должен мириться с формированием "порядка безнаказанности". Он поддержал реформирование Совета Безопасности ООН, в частности, его расширение новыми членами и повышение способности реагировать на масштабные нарушения международного права.
Отдельно Макрон выступил против двойных стандартов по вопросам государственного суверенитета. Он отметил, что принцип уважения суверенитета должен одинаково применяться к государствам в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.
В своем выступлении французский президент также подтвердил поддержку Украины на фоне российского вторжения. Елисейский дворец отметил, что ситуация в Украине была одной из ключевых тем его выступления на Генассамблее.
Макрон отдельно поднял вопрос искусственного интеллекта. По его словам, правила в этой сфере не должны определять только США, Китай и несколько крупных частных компаний, поскольку технологии ИИ способны влиять на безопасность государств, больниц и финансовых систем.
Напомним, что ранее Макрон предложил двойной мораторий между Украиной и РФ: что он предполагает
Президент Франции предложил ввести два моратория между Россией и Украиной, которые должны прекратить удары по энергике и атаки в Черном море.