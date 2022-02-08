Макрон прибудет в Украину: что известно о визите французского лидера

Макрон прибудет в Украину: что известно о визите французского лидера

Макрон накануне встречался с Путиным.

Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня, 8 февраля, прибудет с визитом в Украину.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 8 февраля.

Макрон посетит Киев и встретится с президентом Владимиром Зеленским. После вчерашней встречи в Москве с президентом страны-агрессора французский лидер заявил, что в ближайшие дни будут решающими для Украины.

После переговоров с Макроном Путин оговорился, что некоторые идеи президента Франции ему понравились, и они вернутся к обсуждению после того, как французский лидер обсудит их с президентом Украины.

Никакой конкретики переговорщики не привели, только намекнули: речь идет о Минских соглашениях. "В рамках "нормандского формата" мы настаиваем на полном выполнении Минских соглашений и долговременном урегулировании конфликта на Донбассе. Последняя встреча советников в рамках Нормандии помогла обеспечить всеми сторонами безоговорочную поддержку прекращения огня, что является реальным прогрессом и мы хотим развивать этот импульс", - заявил Макрон.

К слову, из Киева президент Франции отправится в Берлин. Там встретится с лидерами Польши и Германии.

Напомним, Макрон прибыл в Москву в понедельник. На встрече с Владимиром Путиным президента Франции Эммануэля Макрона кормили рыбной похлебкой, осетриной, олениной и грушевым пирогом. После прогулки по Красной площади Макрон остановился на ночь в отеле в центре Москвы.

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