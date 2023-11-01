Макрон приехал в Казахстан и похвалил Токаева: при чем здесь Украина

Президент Франции Эммануэль Макрон 1 ноября прибыл в Казахстан в рамках первого этапа своего путешествия в Центральную Азию.

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев провели встречу, во время которой Макрон похвалил своего казахстанского коллегу за отказ встать на сторону РФ после ее полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом пишет Reuters.

По итогам встречи Макрон заявил, что Франция и Казахстан подписали деловые соглашения, включая декларацию о намерениях партнерства в области редкоземельных элементов и редких металлов.

"Я ни в коем случае не недооцениваю геополитические трудности, давление, которое некоторые могут оказывать на вас. Франция ценит… путь, которым вы следуете для своей страны, отказываясь быть вассалом какой-либо страны и стремясь построить многочисленные и сбалансированные отношения с разными странами", – сказал Макрон.

В свою очередь, Токаев назвал визит Макрона "историческим". В то же время, РФ выразила обеспокоенность ростом дипломатической активности Запада в бывших советских странах Центральной Азии.

Тогда как спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Казахстан как суверенное государство свободно развивать связи с любыми странами, министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил Запад в том, что он пытается оттянуть от РФ "соседей, друзей и союзников".

Следует отметить, что Казахстан и Узбекистан, куда следующим едет Макрон, отказались признать аннексию Россией украинских территорий и пообещали соблюдать санкции Запада против Москвы, одновременно называя и Россию, и западные страны своими "стратегическими партнерами".

Позиция Казахстана в войне РФ против Украины

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину власти Казахстана заняли подчеркнутую нейтральную позицию. Однако население страны не осталось безразличным. По стране прокатились акции солидарности с украинцами, самые массовые прошли в Алматы. Несмотря на нейтральность на словах, власти Казахстана оказывали гуманитарную помощь Украине.

По последней информации, власти Казахстана изъяли партию из 14 беспилотников, пытавшихся перевезти в РФ через территорию страны.

А после этого в Казахстане выразили желание официально запретить товары с российскими военными символами, в частности, Z, V и ЧВК "Вагнер".

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