Макрон приехал в Мариинский дворец на встречу с Зеленским (фото, видео)

Начались переговоры Зеленского и Макрона.
Президент Франции Эммануэль Макрон 8 февраля прилетел с рабочим визитом в Киев и начал встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским в Мариинском дворце.
Об этом стало известно по трансляции на Facebook-странице Офиса президента.
На видео видно, что автомобиль Макрона остановился возле Мариинского дворца, где французского лидера уже ждал президент Украины. Глава государства поприветствовал французского коллегу на пороге Мариинского дворца, где они пожали друг другу руки.
После этого президенты Украины и Франции пошли на переговоры. По итогам которых, ожидается, Макрон и Зеленский выйдут на пресс-конференцию.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон рассказал, о чем будет общаться с Зеленским.
Как сообщалось, 7 февраля президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным по поводу ситуации вокруг Украины. Из опубликованных видео и фото было видно, что президенты сидели далеко друг от друга за длинным белым столом.
Сам же французский лидер перед разговором с Путиным заявил, что нужно быть реалистичными , а потому, по его мнению, "односторонних мер мы не достигнем, важно не допустить ухудшения положения".
Читайте также:
- Цивилизационная "русофилия": почему Макрон "ухаживает" за Путином и за чем здесь французские выборы
- Макрон убежден, что ближайшие дни будут решающими для стабилизации ситуации и деэскалации
- "Россия осталась в одиночестве": Кулеба рассказал о беспрецедентной поддержке международных партнеров Украины
- "Чтобы Кремль не считал это блефом": в МИДе рассказали, что страны Европы могут сделать для помощи Украине