Макрон пригласил чиновника из Кремля на годовщину высадки в Нормандии: реакция США и Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил представителя правительства России принять участие в праздновании 80-летия высадки западных союзников в Нормандии, которое пройдет в июне.

Как пишет Politico со ссылкой на представителей администрации США, Белый дом недоволен решением Макрона.

"Мы бы оставили это на усмотрение правительства Франции, которое организует чествование памяти в Нормандии. Возможно, это напомнит россиянам, что когда-то они боролись с настоящими нацистами, а не с воображаемыми в Украине", - сказал представитель администрации.

В преддверии празднования так называемого "Дня D" Франция пригласила Россию прислать своего официального представителя на церемонию, где, в частности, будет президент США Джо Байден. Кто из кремлевских чиновников поедет, пока неизвестно.

Как отмечает Politico, решение вызвало негодование среди некоторых европейских лидеров.

Они отметили, что Россия более двух лет ведет войну против Украины. Событие "День D" должно отметить коллективную жертву союзников во Второй мировой войне за сохранение демократии.

Европейские лидеры, в частности, выразили обеспокоенность тем, что приглашение россиян подорвет символический характер события, сосредоточенного на демократии, а также создаст осложнения, связанные с протоколами и дипломатическими обязательствами.

"В администрации Байдена (...) и даже сам президент уже давно считали Макрона человеком, имеющим влияние на Путина. И Белый дом в большинстве своем согласился с его усилиями поддерживать дипломатические отношения с Москвой. (...) Решение Макрона пригласить российского представителя в Нормандии в большинстве своем рассматривалось через эту призму", - пишет издание.

Высадка в Нормандии – 6 июня 1944 годв западные союзники начали масштабную морскую высадку на севере Франции – в Нормандии. Событие дало старт изгнанию нацистов из Западной Европы. Вместе с тем высадка в Нормандии, известная как День D, была одним из самых кровавых эпизодов Второй мировой войны для западных союзников.

Напомним, в России снова прибегли к угрозам Макрона относительно французских войск в Украине.

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