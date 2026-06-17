Макрон приветствовал участников саммита G7 персонализированным выбором песен: что подобрал для Зеленского

Владимир Зеленский и Эммануюэль Макрон / © Associated Press

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Президент Франции Эмманюэль Макрон превратил приветствие лидеров на саммите G7 в культурный перформанс. Для каждого гостя, включая президента Украины Владимира Зеленского, он подобрал особую музыкальную композицию.

Об этом информирует thenationalnews.com.

Макрон добавил саммиту G7 музыкального настроения, использовав в своем Instagram тематические треки для приветственных сообщений о прибытии мировых лидеров в Эвиан-ле-Бен. Публикации появлялись в тот момент, когда участники прибывали во Францию на саммит, который проводился с 15 по 17 июня.

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В состав «Группы семи» входят США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония, а также Европейский Союз. Кроме постоянных участников на встречу были приглашены и другие государства.

Судя по всему, команда Макрона подбирала музыкальное сопровождение для многих лидеров, ориентируясь на их страну, политический путь или публичный образ.

Для эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани выбрали Dreamers — официальный саундтрек Чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре с участием Фахада Аль Кубайси. Президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси встретили под Helwa Ya Baladi в исполнении Далиды.

Среди лидеров, для которых подобрали композиции с национальным колоритом, были и Объединенные Арабские Эмираты: приветственное сообщение для президента шейха Мохамеда бин Заида Аль Нагаяна сопровождалось треком Hay Belshameh эмиратского исполнителя Хусейна Аль Джассми.

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Публикацию о Зеленском оформили под «Мелодию» Мирослава Скорика в исполнении Clavier, тогда как президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву поздравили под Sorte Grande певицы Ивети Сангалу.

Для премьер-министра Индии Нарендры Моди прозвучала Jai Ho, а президента Кении Уильяма Руто сопровождала Jambo Bwana — Haba Haba. Президент Южной Кореи Ли Чже Мен получил музыкальное сопровождение в виде Into the Sun группы BTS.

Другим участникам G7 тоже подобрали персональные композиции. Для президента США Дональда Трампа использовали Love Is a Long Road Тома Петти, а для премьер-министра Италии Джорджи Мэлони — Felicità в исполнении Аль Бано и Ромины Павер.

Канцлера Германии Фридриха Мерца встречала Lieblingsmensch певицы Намики, тогда как премьер-министра Японии Санаэ Такаичи поприветствовали под Arigato от Nxnja Beats.

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Для премьер-министра Канады Марка Карни выбрали J’irai où tu iras Селин Дион, а премьер-министра Великобритании Кира Стармера сопровождала оркестровая версия темы Джеймса Бонда The World Is Not Enough в исполнении Royal Philharmonic Orchestra.

Для президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европейского совета Антониу Кошты команда Макрона использовала рок-версию L’Hymne à la Joie («Ода к радости») от CNK — официального гимна Европейского Союза.

Музыкальный подход Макрона стал темой обсуждения в сети. Как сообщает немецкая газета Tagesspiegel, выбор композиций активно комментировали в Instagram. Один из пользователей, которого процитировало издание, написал: «Подбор музыки просто безумный».

Результаты саммита G7 для Украины

Напомним, 16 июня Зеленский сообщил, что на саммите G7 обсудил с Трампом возможность получения Украиной лицензий на производство антибаллистических ракет, в частности, для систем Patriot. Президент Украины отметил, что реакция лидера США была положительной и выразил надежду, что это фактически означает согласие. Также Зеленский отметил важность создания европейской системы противоракетной обороны и призвал Трампа усилить давление на Россию.

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17 июня Зеленский подвел итоги саммита G7, назвав их важными для Украины. Ключевым достижением стало усиление ПВО, а также договоренности о поддержке энергетики и новом давлении на Россию. Глава государства подчеркнул, что глобальное единство партнеров реально уменьшает способность врага продолжать агрессию.

В свою очередь, лидеры G7 в совместном заявлении проинформировали, что на саммите договорились увеличить поставки Украине систем ПВО и дальнобойного оружия, а также готовы предоставить лицензии для локального производства ракет и другой оборонной техники. Кроме военной поддержки, «Большая семерка» ужесточит санкции против энергосектора РФ и поможет Украине подготовиться к зимнему периоду.

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