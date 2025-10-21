Макрон приветствует встречу Трампа и Путина в Будапеште, но есть одно "но"

Эммануэль Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал возможную встречу лидера США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште. Впрочем, есть одно "но".

Об этом Макрон сказал во время визита в Словению, сообщает LCI.

В то же время французский президент подчеркнул, что во встрече должны принимать участие представители Украины и Европы.

"Это очень хорошо, что президенты могут встретиться для обсуждения двусторонней повестки дня, – подчеркнул Макрон. – С того момента, как обсуждают судьбу Украины, украинцы должны быть за столом [переговоров]. С того момента, как обсуждают то, что влияет на безопасность европейцев, европейцы должны быть за столом".

Напомним, испанское издание El Pais со ссылкой на собственные источники пишет, что в Евросоюзе считают "оскорблением" и "политическим кошмаром" встречу Трампа и Путина в Будапеште. Эта встреча ставит глав институций ЕС и НАТО "в неудобное и неприятное положение", ведь президенты намерены обсудить войну в одной из стран Евросоюза, но без участия самого Евросоюза.

Между тем, политтехнолог Виталий Бала заявил, что Трамп демонстративно выбрал Будапешт для встречи с Путиным - это событийный удар по Евросоюзу и МКС. По его словам, таким образом президент США может стремиться «умножить на ноль» решение Международного уголовного суда, издавшего ордера на Путина и его союзников.