Макрон призвал ЕС переосмыслить свою политику по вступлению Украины в союз

Президент Франции призвал ЕС "переосмыслить" свое управление и найти "новые форматы" принятия некоторых стран в Евросоюз.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ЕС "переосмыслить" свою политику по вступлению в ЕС Украины и других стран.

Об этом он сказал накануне саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе, пишет Le Monde.

Так, Макрон призвал Европейский Союз переосмыслить свое управление и "изобрести несколько форматов", чтобы удовлетворить стремление к членству стран Восточной Европы и Балкан.

"Это единственный способ удовлетворить законные ожидания Западных Балкан, Молдовы и Украины, которые должны присоединиться к Европейскому Союзу и сохранить геополитическую эффективность", - заявил лидер Франции.

Отметим, что французский президент Эммануэль Макрон также заявил, что страны Запада должны предоставить Украине "ощутимые и надежные гарантии безопасности", ведь сегодня украинские военные защищают Европу и очень хорошо вооружены.

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