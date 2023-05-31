Макрон призвал ЕС переосмыслить свою политику по вступлению Украины в союз

Президент Франции призвал ЕС "переосмыслить" свое управление и найти "новые форматы" принятия некоторых стран в Евросоюз.
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ЕС "переосмыслить" свою политику по вступлению в ЕС Украины и других стран.
Об этом он сказал накануне саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе, пишет Le Monde.
Так, Макрон призвал Европейский Союз переосмыслить свое управление и "изобрести несколько форматов", чтобы удовлетворить стремление к членству стран Восточной Европы и Балкан.
"Это единственный способ удовлетворить законные ожидания Западных Балкан, Молдовы и Украины, которые должны присоединиться к Европейскому Союзу и сохранить геополитическую эффективность", - заявил лидер Франции.
Отметим, что французский президент Эммануэль Макрон также заявил, что страны Запада должны предоставить Украине "ощутимые и надежные гарантии безопасности", ведь сегодня украинские военные защищают Европу и очень хорошо вооружены.
Читайте также: