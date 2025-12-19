Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным

Эммануэль Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что европейским странам следует напрямую приобщаться к диалогу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам французского лидера, пора сформировать понятный и приемлемый формат переговоров, в рамках которого стороны смогли бы обсуждать ключевые вопросы без лишних барьеров.

«Европейцы не должны оставаться в стороне и полагаться исключительно на третьих игроков в процессе переговоров», — подчеркнул Макрон.

Отдельно Макрон подчеркнул, что участие Европы в переговорах должно быть самостоятельным, а не сведенным к роли наблюдателя или посредника, которого заменяют другие страны.

Напомним, президент США Дональд Трамп в четверг, 18 декабря, заявил, что Украина и Россия якобы приближаются «к чему-то», но, по его словам, Киеву нужно поторопиться.

«Надеюсь, что Украина поторопится, потому что Россия уже там. И когда они долго думают, потом Россия меняет свое мнение», — сказал президент США на брифинге в Белом доме.

14 и 15 декабря в Берлине состоялись новые переговоры украинской и американской делегаций, в которых принимали участие, в частности, президент Украины Владимир Зеленский, секретарь СНБО Умеров, канцлер Германии Фридрих Мерц и посланники президента США -Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер.

Уиткофф заявлял, что в ходе переговоров был достигнут «значительный прогресс».