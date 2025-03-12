Макрон призвал начать разрабатывать план гарантий безопасности для Украины

Он подчеркнул, что это необходимо делать в связи с ускорением мирных переговоров.

Президент Франции Еммануель Макрон призвал начать планирование гарантий безопасности для Украины после завершения войны.

Об этом французский президент заявил во время встречи с начальниками штабов в Париже, сообщает Le Figaro.

Во время встречи Макрон призвал военачальников около тридцати стран приступить к разработке "плана для определения надежных гарантий безопасности" для Украины в случае заключения "мирного соглашения" с Россией.

Президент Франции подчеркнул, что "в связи с ускорением мирных переговоров" необходимо "перейти от концепции к плану", чтобы определить надежные гарантии безопасности, чтобы в Украине стал возможным "крепкий и продолжительный мир".

В Елисейской папке сообщили, что участники встречи согласились, что гарантии безопасности "не должны быть отделены от НАТО и его возможностей".

Ранее сообщалось, что советник президента США Майк Уолтц заявил о важном первом шаге в переговорах с Украиной.

Мы ранее информировали, что дипломат и бывший глава МИД Павел Климкин ответил, станет ли Турция одним из гарантов безопасности для Украины.

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