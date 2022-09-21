Макрон призвал ограничить использование права вето в ООН в случае массовых преступлений

Об этом он заявил во время всеобщих дебатов 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, — пишет Укринформ.

“Мне хотелось бы, чтобы мы, наконец, занялись реформой Совета безопасности, чтобы она была более представительной, чтобы работали новые постоянные члены. И чтобы она действительно могла играть свою роль, ущемляя использование права вето в случае массовых преступлений”, — заметил Макрон.

Он призвал членов ООН к действиям, чтобы Россия отказалась от войны против Украины.

“Речь не идет о том, чтобы выбрать лагерь между Востоком и Западом или Севером и Югом. Речь идет об ответственности всех, кто уважает Устав ООН и нашу величайшую ценность и добро – мир. Поскольку, кроме войны, речь идет о расколе мира вследствие прямых и косвенных последствий этого конфликта”, — резюмировал французский лидер.

"Наши ценности универсальны, поэтому они никогда не должны стоять на службе силы, которая нарушает эти принципы. В последние годы мы очень либерально поступаем с этими ценностями, и это ошибка», — подчеркнул Макрон.

Когда я слышу, что Россия говорит о том, что она готова работать над новыми формами сотрудничества, над новым геопорядком без гегемонии, это звучит прекрасно. Но исходя из чего? Увлечение соседа? Унижение принципов, которые не нравятся? Кто сегодня ведет себя как гегемон? Разве не Россия?”, — подытожил Макрон.

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Напомним, после заявлений о проведении "референдумов", в России могут заявить о всеобщей мобилизации. Ведь российские захватчики могут считать огненное влияние на оккупированные части Херсонской, Запорожской областей и ЛДНР посягательством на "свои" территории. Однако, по мнению военного эксперта Петра Черника, объявлением мобилизации РФ только ускорит свой коллапс.

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