Макрон призвал Путина продолжить эвакуацию из "Азовстали" в Мариуполе

Макрон призвал Путина продолжить эвакуацию из "Азовстали" в Мариуполе

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Владимира Путина разрешить продолжить эвакуацию с завода "Азовсталь" в Мариуполе, где все еще остаются гражданские и военные украинцы.

В телефонном разговоре с кремлевским диктатором Макрон отметил "чрезвычайную серьезность последствий захватнической войны, которую Россия ведет против Украины".

Об этом сообщает Елисейский дворец.

"Эммануэль Макрон выразил глубокую обеспокоенность Мариуполем и ситуацией на Донбассе и призвал Россию разрешить продолжение начавшейся в последние дни эвакуации с завода "Азовсталь" в координации с гуманитарными субъектами", — говорится в сообщении.

Президент Франции призвал РФ разрешить эвакуированным самим выбирать куда уезжать из Мариуполя, согласно международному гуманитарному праву.

Также Макрон:

выразил готовность работать с компетентными международными организациями, чтобы помочь снять российскую блокаду экспорта украинского продовольствия через Черное море;

призвал Россию выполнить свои обязательства постоянного члена Совета Безопасности, "положив конец этой сокрушительной агрессии";

сообщил о своей постоянной готовности работать над условиями достижения мира путем переговоров, "чтобы обеспечить полное уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины".

Напомним, что в воскресенье, 1 мая, удалось приступить к эвакуации людей из "Азовстали".

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