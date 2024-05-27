Макрон раскритиковал националистов в Европе: убежден, что они не помогли бы Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа переживает кризис демократии и очарована авторитаризмом. Он описал, какой бы она была при руководстве националистов и призвал сражаться за демократию, проголосовав за нее на выборах.

Об этом он заявил во время дебатов с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером на фестивале демократии в Берлине, пишет Укринформ.

"У нас есть своеобразный кризис нашей демократии, мы стали очарованы авторитаризмом», — провозгласил Макрон.

"Мы забываем подумать, какой была бы Европа, если бы националисты руководили ею в последние годы: у нас не было бы вакцин, не было бы плана восстановления… Мы бы покинули Украину, чтобы поддержать Россию, на стороне которой стоят все националисты в наших странах, так что история была бы совсем другой», — объяснил он.

По словам французского лидера в Европе забыли, что «демократия – это очень часто битва», поэтому позволяют националистам собирать все дивиденды демократии, в то же время критикуя ее.

Он призвал прийти и проголосовать на европейских выборах "за партию, которая защищает Европу".

Макрон считает, что Европе угрожают идеи «Национального объединения» — партии Марин Ле Пен. Именно эта политическая сила по последним опросам набирает более 30 процентов поддержки и практически вдвое опережает по популярности президентский блок, направляющийся на выборы с лозунгом «Потребность в Европе».

С критики националистов Макрон начал трехдневный государственный визит в Германию, призванный подтвердить прочность франко-германского партнерства и преодолеть разногласия по основным вопросам, в частности, по войне в Украине.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что потребует от России прекратить огонь в Украине во время проведения Олимпийских игр. Когда и при каких условиях это случится, Макрон не уточнил.

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