Макрон раскрыл, какие задачи могут выполнять миротворцы в Украине

Европейские миротворцы не будут "живым щитом" между Украиной и Россией.

Если после окончания войны в Украине будет создана иностранная миротворческая миссия, этот контингент не будет выполнять задачи по непосредственной защите границы между Украиной и РФ. Вместо этого миротворцы будут "второй линией обороны", которая своим присутствием должна сдерживать россиян от нового возможного нападения.

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции после встречи в Париже с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"После того, как будет подписано мирное соглашение, самая большая гарантия безопасности для Украины – это собственная мощная армия, которая будет стоять первым заслоном и препятствовать новым возможным атакам российской армии", – сказал Макрон.

Он уточнил, что вопрос усиления ВСУ будет обсуждаться на саммите "коалиции желающих", который состоится в Париже в четверг, 27 марта. Но "силы обеспечения гарантии" являются необходимым элементом будущей безопасности Украины.

"Они [миротворческий контингент – ред.] будут стоять не непосредственно на линии контакта, а вторым заслоном для того, чтобы быть силой сдерживания. Сейчас наши группы работают по планированию таких этапов", — отметил президент Франции.

По словам Макрона, главная цель европейских союзников Украины – помочь ей сейчас удержать фронт. Но в то же время необходимо "приближать перспективы продолжительного мира".

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Напомним, Чехия готова принять участие в миротворческой миссии и отправить своих военных в Украину после заключения мирного соглашения.

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