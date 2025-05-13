Макрон рассказал, что будет делать в случае отказа РФ пойти на перемирие

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что санкции против РФ, принятые западными союзниками, могут быть применены в ближайшие несколько дней, если Москва не будет соблюдать режим прекращения огня.

Об этом сообщает Le Figaro.

«Я не могу вам сказать, посетит ли Владимир Путин Турцию. Мы ждем ответа России», — сказал Макрон.

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Президент Франции считает, что в Украине на карту поставлена безопасность Европы.

«Мы хотим прекращение огня на суше, море и воздухе в течение 30 дней. Россия хочет, чтобы прекращение огня обсуждалось в Турции. Мы хотим ввести санкции против России в ближайшие дни по договоренности с Соединенными Штатами», — отметил он.

Гарантии для Украины

По словам Макрона, украинцам достаточно ясности сказать, что они не смогут вернуть себе все свои территории. После подписания возможного мирного соглашения и в случае последующих атак российских войск после возможного прекращения огня возникнет вопрос мандата ООН или присутствия сил поддержки, считает президент Франции.

«Первой гарантией безопасности должна быть сильная украинская армия. Мы не можем покинуть Украину, поскольку она не вступит в НАТО. Мы должны разместить силы поддержки на территориях, далеких от линии фронта. Это была бы сила, которая отказала бы Россию от продолжения любого конфликта», — добавил Макрон.

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«Все, что мы производим, идет в Украину»: Макрон заявляет, что Европа делает все возможное

Макрона спросили об относительном отсутствии санкций против России.

«По вопросу санкций мы хотим, чтобы Соединенные Штаты оставались с нами. Что происходит с Россией? Она вторглась в Украину. (Санкции) были эффективны, и мы постоянно помогали Украине. Мы делали все, что могли. Мы решили не вводить наши войска во избежание эскалации», — добавил он.

Затем транслируется интервью с украинским солдатом. Он сожалеет о нехватке оборудования, отправленного в Украину.

«Мы дали много снарядов, много систем. Мы утроили производство и все, что мы производим, идет в Украину. Мы сделали все возможное», — заверил Макрон.

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Кроме того, президент Франции сказал, что готов снова поговорить с Владимиром Путиным, но по окончании войны в Украине.

Российские активы

«Сегодня у нас нет правовой базы для использования замороженных российских активов. Этот капитал ежемесячно приносит проценты, и мы его используем», — заявил Эммануэль Макрон.

Напомним, что вчера, 12 мая, президент Франции Макрон вслед за Германией поставили Путину дедлайн по безусловному 30-дневному прекращению огня. Однако РФ эти требования проигнорировала.