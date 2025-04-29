Макрон рассказал интересные детали о встрече Зеленского с Трампом в Ватикане

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский. / © Associated Press

Реклама

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в базилике святого Петра помогла поменять баланс в переговорах вокруг войны в Украине.

Об этом Макрон рассказал в интервью изданию Paris Match.

По словам французского лидера, разговор между президентами позволил снова усилить давление на Россию.

Реклама

"Я считаю, что благодаря этой встрече нам удалось вернуть давление на Россию. Это было целью, потому что было бы несправедливо, если бы давление оказывалось исключительно на Украину", - отметил Макрон.

Французский президент также добавил, что в ближайшие 8–10 дней ожидается активизация политического давления на Москву. США, по его словам, стремятся добиться реального прекращения огня, однако в настоящее время Россия не присоединилась к этому процессу.

Макрон рассказал и некоторые детали самой встречи: перед разговором он коротко переговорил с Трампом в базилике святого Петра, а затем присоединились лидер британской оппозиции Кир Стармер и Владимир Зеленский. Примечательно, что Зеленский решил отказаться от услуг переводчика – третий стул, подготовленный для него, остался пуст.

Также, по словам Макрона, готовится визит американских представителей в Киев.

Ранее мы рассказывали, о чем говорили Трамп, Макрон и Зеленский в Ватикане.