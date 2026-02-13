- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 178
- Время на прочтение
- 1 мин
Макрон рассказал, когда планирует переговоры с Путиным
Ключевым приоритетом для Европы остаются гарантии безопасности для Украины, а также ряд принципиальных вопросов самих европейцев.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшее время не планирует никаких контактов с диктатором Путиным.
Об этом он сказал, комментируя возможность переговоров с российским диктатором, сообщает Le Figaro.
По словам Макрона, сейчас вопрос диалога с Путиным не стоит во временных границах ближайших дней.
«Это не вопрос дней. Мы готовим все. Я считаю, что, прежде всего, нужно поработать над тем, чего именно мы хотим требовать», — отметил президент Франции.
Он отметил, что ключевым приоритетом для Европы остаются гарантии безопасности для Украины, а также ряд принципиальных вопросов для самих европейцев. В частности, речь идет о перспективах развития континента, его будущем и архитектуре европейской безопасности.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил с резонансным заявлением, предупредив о риске полного исчезновения Европы как геополитического игрока.
Мы ранее информировали, что высший дипломат президента Франции Эммануэля Макрона посетил Москву для переговоров с российскими чиновниками.