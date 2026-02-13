Макрон рассказал, когда планирует переговоры с Путиным

Эммануэль Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшее время не планирует никаких контактов с диктатором Путиным.

Об этом он сказал, комментируя возможность переговоров с российским диктатором, сообщает Le Figaro.

По словам Макрона, сейчас вопрос диалога с Путиным не стоит во временных границах ближайших дней.

«Это не вопрос дней. Мы готовим все. Я считаю, что, прежде всего, нужно поработать над тем, чего именно мы хотим требовать», — отметил президент Франции.

Он отметил, что ключевым приоритетом для Европы остаются гарантии безопасности для Украины, а также ряд принципиальных вопросов для самих европейцев. В частности, речь идет о перспективах развития континента, его будущем и архитектуре европейской безопасности.

