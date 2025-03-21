Макрон рассказал о проведении в Париже саммита с участием Зеленского

Встреча состоится в Париже через неделю.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил на состоявшемся в Брюсселе заседании Европейского совета.
Об этом информирует французский вещатель BFMTV.
Президент республики сообщил, что в следующий четверг, 27 марта, в Париже состоится саммит "коалиции желающих" при присутствии президента Украины Владимира Зеленского.
Эммануэль Макрон подчеркнул, что страны Европейского Совета "поддержали американо-украинское предложение о 30-дневном прекращении огня".
"В этом отношении частичный, очень нелестный ответ России, я надеюсь, является лишь временным отказом", — продолжил он. Этот ответ говорит о том, что Россия искренне не хочет мира на этом этапе", — заявил Макрон.
На фоне возросших дискуссий о прекращении огня Макрон объединил министров обороны и военное руководство более 30 стран. С британским премьером Киром Стармером он координирует усилия государств, рассматривающих возможности военной помощи Украине после потенциального перемирия.
Макрон заявил, что мир не может быть заключен "любой ценой" и под диктатом России. Поэтому Франция будет и дальше помогать Украине, чтобы обеспечить ей "сильную позицию во время переговоров с РФ".
Читайте также :