Макрон рассказал при каких условиях Франция готова передать Украине западные истребители

Макрон назвал два условия вероятной передачи Украине современным самолетам.
Президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что его страна может передать Украине западные истребители.
Об этом пишет BFM TV.
Отвечая на вопрос о передаче Украине современных самолетов, Макрон заявил, что "в этом нет ничего запрещенного". Однако он назвал условия – "недопущение эскалации" и "если это не ослабит французскую армию".
"Будем рассматривать каждый конкретный случай", – сказал Макрон.
Передача Украине западных истребителей: что известно
Накануне в западных СМИ появилась информация, что после разблокирования решения о поставках ВСУ западных танков аналогичное может произойти с самолетами.
Канцлер Германии Олаф Шольц 30 января заявил, что его страна пока не планирует передавать самолеты Украине и раскритиковал предлагающих политиков.
Польша может передать Украине свои истребители F-16, если это решение поддержит НАТО. Эти самолеты помогут ВСУ отражать возможное наступление России.
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