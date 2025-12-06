- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 456
- Время на прочтение
- 1 мин
Макрон рассказал Зеленскому о результатах важных переговоров в Китае
По словам французского президента, его страна настроена сотрудничать со всеми сторонами для достижения мер деэскалации и введения прекращения огня.
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским поделился результатами важных международных переговоров.
Об этом он сообщил вечером в субботу, 6 декабря, в сети Х.
«Я поделился тем, что прояснили и начали мои недавние международные переговоры, в частности в Китае. Франция решительно настроена сотрудничать со всеми сторонами для достижения мер деэскалации и введения прекращения огня», — отметил Макрон.
Французский лидер напомнил, что в понедельник, 8 декабря, в Лондоне состоится его встреча с президентом Зеленским, к которой присоединятся британский премьер-министр Кир Стармер и немецкий канцлер Фридрих Мерц.
«Европейцы обязательно будут ключевым столбом справедливого и длительного решения, которое мы строим вместе», — подчеркнул президент Франции, имея в виду прекращение войны и установление мира в Украине.
Эммануэль Макрон также выразил осуждение ночных ударов РФ по Украине и выразил солидарность с украинцами.
Напомним, ранее президент Франции опроверг сообщения о том, что он якобы заявил о риске предательства Украины Соединенными Штатами Америки.