Макрон рассказал Зеленскому о результатах важных переговоров в Китае

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским поделился результатами важных международных переговоров.

Об этом он сообщил вечером в субботу, 6 декабря, в сети Х.

«Я поделился тем, что прояснили и начали мои недавние международные переговоры, в частности в Китае. Франция решительно настроена сотрудничать со всеми сторонами для достижения мер деэскалации и введения прекращения огня», — отметил Макрон.

Французский лидер напомнил, что в понедельник, 8 декабря, в Лондоне состоится его встреча с президентом Зеленским, к которой присоединятся британский премьер-министр Кир Стармер и немецкий канцлер Фридрих Мерц.

«Европейцы обязательно будут ключевым столбом справедливого и длительного решения, которое мы строим вместе», — подчеркнул президент Франции, имея в виду прекращение войны и установление мира в Украине.

Эммануэль Макрон также выразил осуждение ночных ударов РФ по Украине и выразил солидарность с украинцами.

Напомним, ранее президент Франции опроверг сообщения о том, что он якобы заявил о риске предательства Украины Соединенными Штатами Америки.