ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
456
Время на прочтение
1 мин

Макрон рассказал Зеленскому о результатах важных переговоров в Китае

По словам французского президента, его страна настроена сотрудничать со всеми сторонами для достижения мер деэскалации и введения прекращения огня.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским поделился результатами важных международных переговоров.

Об этом он сообщил вечером в субботу, 6 декабря, в сети Х.

«Я поделился тем, что прояснили и начали мои недавние международные переговоры, в частности в Китае. Франция решительно настроена сотрудничать со всеми сторонами для достижения мер деэскалации и введения прекращения огня», — отметил Макрон.

Французский лидер напомнил, что в понедельник, 8 декабря, в Лондоне состоится его встреча с президентом Зеленским, к которой присоединятся британский премьер-министр Кир Стармер и немецкий канцлер Фридрих Мерц.

«Европейцы обязательно будут ключевым столбом справедливого и длительного решения, которое мы строим вместе», — подчеркнул президент Франции, имея в виду прекращение войны и установление мира в Украине.

Эммануэль Макрон также выразил осуждение ночных ударов РФ по Украине и выразил солидарность с украинцами.

Напомним, ранее президент Франции опроверг сообщения о том, что он якобы заявил о риске предательства Украины Соединенными Штатами Америки.

Дата публикации
Количество просмотров
456
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie