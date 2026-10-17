- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 703
- Время на прочтение
- 1 мин
Макрон резко ответил Ле Пен в отношении Украины: предупредил об угрозе для Франции
Эммануэль Макрон подверг критике намерение Марин Ле Пен прекратить финансовую помощь Украине. Президент Франции подчеркнул, что поддержка Киева напрямую связана с безопасностью французов и всей Европы.
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на заявление Марин Ле Пен о возможном прекращении финансовой помощи Украине после президентских выборов 2027 года.
Во время пресс-конференции по итогам заседания Европейского совета в Брюсселе Макрон заявил, что поддержка Украины отвечает национальным интересам Франции, поскольку речь идет о безопасности самой страны и Европы, - пишет Укринформ . По его словам, отказ Парижа от помощи Киеву поставил Францию в уникальное положение среди европейских партнеров.
Макрон подчеркнул, что политики, предлагающие сэкономить бюджетные средства путем прекращения поддержки Украины, фактически подвергают сомнению ценность безопасности Франции. Он также заявил, что отказ от помощи Киеву означал бы угрозу всей европейской безопасности.
Отдельно французский президент подверг критике политиков, которые, по его словам, ведут себя так, будто уже победили на предстоящих выборах, и призвал их уважать выбор граждан.
Ранее Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на президентских выборах 2027 Франция еще в течение шести месяцев будет оказывать Украине финансовую помощь, после чего прекратит ее. Она объяснила это сложным финансовым положением Франции.
Напомним, что ранее Макрон сделал резкое заявление из-за блокады Черного моря.
Мол, от агрессивных действий Кремля страдает Египет и другие африканские государства, куда традиционно экспортируют украинское зерно.