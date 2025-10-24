- Дата публикации
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 71
- Время на прочтение
- 1 мин
Макрон считает санкции США против российских нефтяных компаний поворотным моментом
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал новый пакет санкций США против российских нефтяных компаний «возвратным моментом», ведь они ударяют по главному источнику доходов Кремля и подрывают его способность финансировать войну против Украины.
Об этом пишет Укринформ .
Президент Франции отметил, что новый пакет ограничений Соединенных Штатов ударил именно по главному источнику бюджетных поступлений РФ — нефтяному экспорту и стал самым решительным шагом Вашингтона в этой сфере за время полномасштабного вторжения.
«Пакет санкций, над которым мы работали в течение нескольких недель, совпадает по времени с санкциями США, беспрецедентно избивающимися по основным экспортерам российской нефти, а следовательно, и по источникам финансирования российских военных усилий. Думаю, произошедшее является поворотным моментом. Соединенные Штаты решили ввести массированные санкции. До сих пор они отказывались это делать», – заявил Макрон.
Он подчеркнул, что шаг Вашингтона проходит параллельно с аналогичными действиями Европейского Союза, что усиливает общий эффект давления на Москву.
Макрон также напомнил, что снабжение вооружений является суверенным решением каждой страны и подтвердил дальнейшую координацию позиций с США и Украиной в военной и санкционной политике.
Напомним, что судьба замороженных активов РФ должна решиться на саммите Европейского Совета в декабре - Дональд Туск .