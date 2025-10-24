Макрон считает санкции США против российских нефтяных компаний поворотным моментом

Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал введенные США санкции против российских нефтяных компаний «поворотным моментом», существенно усиливающим экономическое давление на Кремль и ограничивающим его возможности финансировать войну против Украины.

Президент Франции отметил, что новый пакет ограничений Соединенных Штатов ударил именно по главному источнику бюджетных поступлений РФ — нефтяному экспорту и стал самым решительным шагом Вашингтона в этой сфере за время полномасштабного вторжения.

«Пакет санкций, над которым мы работали в течение нескольких недель, совпадает по времени с санкциями США, беспрецедентно избивающимися по основным экспортерам российской нефти, а следовательно, и по источникам финансирования российских военных усилий. Думаю, произошедшее является поворотным моментом. Соединенные Штаты решили ввести массированные санкции. До сих пор они отказывались это делать», – заявил Макрон.

Он подчеркнул, что шаг Вашингтона проходит параллельно с аналогичными действиями Европейского Союза, что усиливает общий эффект давления на Москву.

Макрон также напомнил, что снабжение вооружений является суверенным решением каждой страны и подтвердил дальнейшую координацию позиций с США и Украиной в военной и санкционной политике.

Напомним, что судьба замороженных активов РФ должна решиться на саммите Европейского Совета в декабре - Дональд Туск .