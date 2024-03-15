Макрон сделал очередное заявление о французских войсках в Украине

Президент отмечает, что сейчас как никогда нельзя быть слабыми.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил: если его страна направит свои войска в Украину, то "единственный, кто будет нести ответственность – это кремлевский режим".

Так, французский лидер прокомментировал собственную идею отправления западных солдат в Украину в интервью телеканалам, сообщает "ЕП".

"Это будем не мы. Мы никогда не пойдем в наступление, никогда не перехватим инициативу", — подчеркнул он.

"Франция – это сила мира. Но сегодня, чтобы иметь мир в Украине, мы не должны быть слабыми. Поэтому мы должны трезво смотреть на ситуацию и с решительностью, волей и смелостью сказать, что мы готовы вложить ресурсы для достижения нашей цели, которая состоит в том, чтобы Россия не победила", – заявил Макрон.

По его словам, Париж готов вкладывать ресурсы для достижения победы над агрессоркой Москвой, потому что пока необходимо не допустить победы России в войне, которая "происходит на европейской земле".

"Что происходит в Украине? Война, которая экзистенциальна для нашей Европы и для Франции. Мы установили слишком много ограничений, если можно так сказать, в нашей лексике. Мы не идем на эскалацию. Мы не находимся в состоянии войны с Россией", — говорит Эммануэль Макрон.

Заявления Макрона об иностранных войсках в Украине

В конце февраля Макрон не исключил, что в будущем войска стран НАТО могут быть введены на территорию Украины. Впрочем, "пока консенсуса относительно отправления войск нет". В НАТО отправку солдат в Украину отвергли.

Впоследствии президент Франции на встрече с парламентскими партиями назвал важное условие отправки войск в Украину. Такие действия вероятны в случае возможного прорыва окупантов в Киев или Одессу, подчеркнул он.

Также Макрон ошеломил заявлением о поддержке Украины , заявив, что она "не имеет границ". Мол, больше нет ни красных линий, ни ограничений.

Недавно Макрон заявил о намерении "отправить ребят" в Одессу в ближайшем году. Сделать это, по его словам, придется из-за напряженной ситуации в войне России против Украины.

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