Макрон сделал важное заявление о Путине после встречи с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский

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Украина готова к безусловному прекращению огня, а президенту Российской Федерации Владимиру Путину нужно доказать, что он действительно хочет мира.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в своем сообщении в сети Х после встречи с украинским лидером в Риме.

Французский лидер подчеркнул, что разделяет цель американского президента Дональда Трампа закончить войну в Украине.

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По его словам, президент Украины Владимир Зеленский заверил в готовности украинской стороны к безусловному прекращению огня.

«Он [Владимир Зеленский] хочет сотрудничать с американцами и европейцами по его реализации. Теперь президенту Путину предстоит доказать, что он действительно хочет мира», – написал Макрон.

Французский президент сообщил, что будет продолжена работа в рамках «коалиции желающих» для достижения «как прекращения огня, так и полного и продолжительного мира в Украине».

Напомним, на полях церемонии прощания с покойным Папой Римским Франциском, президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу.