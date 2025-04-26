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Макрон сделал важное заявление о Путине после встречи с Зеленским
Владимир Зеленский заверил французского президента в готовности украинской стороны к безусловному прекращению огня.
Украина готова к безусловному прекращению огня, а президенту Российской Федерации Владимиру Путину нужно доказать, что он действительно хочет мира.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в своем сообщении в сети Х после встречи с украинским лидером в Риме.
Французский лидер подчеркнул, что разделяет цель американского президента Дональда Трампа закончить войну в Украине.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский заверил в готовности украинской стороны к безусловному прекращению огня.
«Он [Владимир Зеленский] хочет сотрудничать с американцами и европейцами по его реализации. Теперь президенту Путину предстоит доказать, что он действительно хочет мира», – написал Макрон.
Французский президент сообщил, что будет продолжена работа в рамках «коалиции желающих» для достижения «как прекращения огня, так и полного и продолжительного мира в Украине».
Напомним, на полях церемонии прощания с покойным Папой Римским Франциском, президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу.