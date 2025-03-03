Макрон сделал заявление о размещении ядерного оружия у союзников

Президент Франции заявил о готовности к углублению сотрудничества с европейскими партнерами по ядерному сдерживанию.

Президент Франции Эмманюэль Макрон допускает размещение ядерного оружия его страны на территории союзников, чтобы заместить соответствующее вооружение США в Европе.

Об этом французский лидер сказал в интервью Le Figaro.

Макрон заявил о готовности к углублению сотрудничества с европейскими партнерами по ядерному сдерживанию.

"Те, кто захочет углубить с нами диалог, смогут при необходимости приобщаться к учениям сил сдерживания. Эти обмены будут способствовать развитию настоящей стратегической культуры между европейцами", – заявил президент Франции, отметив, что ядерная доктрина государства не меняется.

Напомним, ранее издание The Telegraph информировало, что Франция готова использовать свои силы ядерного сдерживания для защиты Европы. Французские истребители могут быть развернуты в Германии, поскольку США угрожают вывести свои войска из континента.