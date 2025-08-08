Макрон сделал заявление о войне в Украине

Эммануэль Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о полной поддержке Парижа по установлению прекращения огня.

Об этом французский лидер написал в сети X.

Заметим, что заявление Макрона прозвучало после разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами "после событий последних часов". Вероятно, в частности, речь идет о новостях по поводу вероятной встречи президента США и "фюрера" РФ Владимира Путина.

"Я подтвердил президенту Украины полную поддержку Францией установления режима прекращения огня, чтобы начать переговоры относительно прочного и долгосрочного решения, которое защищало бы законные права Украины и гарантировало ее безопасность и безопасность всех европейцев", - говорится в сообщении Макрона.

Напомним, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В частности, президенты согласились, что необходимо реальное прекращение огня, к которому Украина готова.