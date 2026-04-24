Политика
Макрон сделал заявление о завершении политической карьеры

Макрон не намерен заниматься политикой после 2027 года.

Катерина Сердюк
Макрон

Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление о завершении карьеры. Так, после завершения своего второго президентского срока в 2027 году, он не планирует продолжать политическую деятельность.

Об этом он рассказал во время встречи с учениками франко-кипрской школы в Никосии, столице Кипра, куда прибыл накануне неформального саммита европейских лидеров, пишет "Укринформ".

Макрон объяснил, почему не будет продолжать политическую деятельность

Макрон подчеркнул, что до избрания президентом не был вовлечен в политику и не намерен заниматься ею после завершения каденции. По его словам, одним из сложнейших вызовов в конце второго срока стало отстаивание достигнутых результатов.

Он также отметил, что всегда интересовался жизнью страны и стремился воплощать свои идеи, что и побудило его создать политическое движение и баллотироваться в президенты.

«Но это было для того, и до сих пор есть, чтобы делать вещи, которые, по моему мнению, не просто полезны. Это борьба за то, чтобы моя страна и наша Европа двигались вперед и защищали ценности, в которые я верю, поэтому это вопрос страсти», — заключил Макрон.

Ранее президент Макрон обратился к иранскому лидеру с призывом обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе на фоне обострения ситуации в регионе. Он подчеркнул, что свобода прохода через этот пролив критически важна для мировой торговли и энергетической стабильности. Макрон также отметил необходимость снижения напряжения и соблюдения международного права во избежание дальнейшей эскалации.

