Макрон сказал, хочет ли Путин мира сейчас

Президент Франции Эмманюэль Макрон / © Associated Press

Реклама

Президент Франции Эмманюэль Макрон сомневается, что президент России Владимир Путин готов закончить войну в Украине.

Об этом Макрон сказал после переговоров 18 августа в Белом доме, пишет Sky News.

«Когда я смотрю на ситуацию и факты, я не вижу, чтобы президент Путин очень хотел мира сейчас», — высказался французский лидер.

Реклама

В то же время он похвалил «оптимизм» президента США Дональда Трампа относительно заключения мирного соглашения между Украиной и Россией. По словам Макрона, «к этому надо отнестись серьезно».

«Если он считает, что может заключить соглашение, это отличная новость, и мы должны сделать все возможное, чтобы достичь хорошего соглашения», — добавил президент Франции.

К слову, после встречи в Вашингтоне Макрон отметил критическую важность гарантий безопасности для Украины. Без них Россия не будет придерживаться обещаний и может напасть снова.

Результаты встречи в Белом доме

Напомним, 18 августа в Вашингтоне в Белом доме состоялась встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, лидерами стран Евросоюза и генсеком НАТО.

Реклама