Макрон сказал, хочет ли Путин мира сейчас
Макрон скептически настроен относительно желания мира со стороны Путина.
Президент Франции Эмманюэль Макрон сомневается, что президент России Владимир Путин готов закончить войну в Украине.
Об этом Макрон сказал после переговоров 18 августа в Белом доме, пишет Sky News.
«Когда я смотрю на ситуацию и факты, я не вижу, чтобы президент Путин очень хотел мира сейчас», — высказался французский лидер.
В то же время он похвалил «оптимизм» президента США Дональда Трампа относительно заключения мирного соглашения между Украиной и Россией. По словам Макрона, «к этому надо отнестись серьезно».
«Если он считает, что может заключить соглашение, это отличная новость, и мы должны сделать все возможное, чтобы достичь хорошего соглашения», — добавил президент Франции.
К слову, после встречи в Вашингтоне Макрон отметил критическую важность гарантий безопасности для Украины. Без них Россия не будет придерживаться обещаний и может напасть снова.
Результаты встречи в Белом доме
Напомним, 18 августа в Вашингтоне в Белом доме состоялась встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, лидерами стран Евросоюза и генсеком НАТО.
По итогам саммита президент США пообещал, что Вашингтон примет участие в обеспечении гарантий безопасности для Украины, не исключая отправку американских войск.
Трамп также высказал мнение, что мирное соглашение можно заключить, даже если боевые действия продолжаются, ссылаясь на свой предыдущий опыт.
Американский лидер сообщил, что состоится трехсторонняя встреча между ним, Путиным и Зеленским. Лидеры Украины и РФ подтвердили готовность к такому формату.
Трамп предложил обсудить возможный обмен территориями, учитывая текущую линию соприкосновения. Зеленский заявил, что этот вопрос он будет обсуждать непосредственно с Путиным.