Политика
Макрон сказал, хочет ли Путин мира сейчас

Макрон скептически настроен относительно желания мира со стороны Путина.

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эмманюэль Макрон сомневается, что президент России Владимир Путин готов закончить войну в Украине.

Об этом Макрон сказал после переговоров 18 августа в Белом доме, пишет Sky News.

«Когда я смотрю на ситуацию и факты, я не вижу, чтобы президент Путин очень хотел мира сейчас», — высказался французский лидер.

В то же время он похвалил «оптимизм» президента США Дональда Трампа относительно заключения мирного соглашения между Украиной и Россией. По словам Макрона, «к этому надо отнестись серьезно».

«Если он считает, что может заключить соглашение, это отличная новость, и мы должны сделать все возможное, чтобы достичь хорошего соглашения», — добавил президент Франции.

К слову, после встречи в Вашингтоне Макрон отметил критическую важность гарантий безопасности для Украины. Без них Россия не будет придерживаться обещаний и может напасть снова.

Результаты встречи в Белом доме

Напомним, 18 августа в Вашингтоне в Белом доме состоялась встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, лидерами стран Евросоюза и генсеком НАТО.

  • По итогам саммита президент США пообещал, что Вашингтон примет участие в обеспечении гарантий безопасности для Украины, не исключая отправку американских войск.

  • Трамп также высказал мнение, что мирное соглашение можно заключить, даже если боевые действия продолжаются, ссылаясь на свой предыдущий опыт.

  • Американский лидер сообщил, что состоится трехсторонняя встреча между ним, Путиным и Зеленским. Лидеры Украины и РФ подтвердили готовность к такому формату.

  • Трамп предложил обсудить возможный обмен территориями, учитывая текущую линию соприкосновения. Зеленский заявил, что этот вопрос он будет обсуждать непосредственно с Путиным.

