Макрон снова отложил свой визит в Украину – подробности

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Украину должен состояться в ближайшие недели. Это уже в третий раз с февраля, когда его запланированная поездка в Киев откладывается.

Об этом сообщает Reuters.

Первоначально Эммануэль Макрон заявил, что планирует в феврале подписать двустороннее соглашение о безопасности с президентом Владимиром Зеленским. Эта поездка была отложена, поскольку "Зеленский в конце концов приехал в Париж для заключения соглашения".

Дипломаты, цитируемые Reuters, заявили, что вторая дата была запланирована на начало марта, но затем была перенесена на конец этой недели.

"Главы двух государств согласились поддерживать тесный контакт, в частности, по поводу визита президента в Украину, который должен состояться в ближайшие недели", — заявил президент Франции после телефонного разговора с Зеленским.

Как пишет издание, отложение визита в Украину произошло лишь спустя несколько дней после того, как во время визита в Одессу президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис оказались под ракетным обстрелом оккупантов. Ракета прилетела в 300-400 метрах от лидеров государств.

"Макрон также должен был посетить Одессу", – пишут журналисты.

В последние недели Макрон занял более жесткую позицию по отношению к России, обвинив ее в более агрессивном поведении по отношению к Франции и Европе и подчеркнув, что Москву нужно победить.

Он призвал европейских союзников срочно помочь Украине и столкнулся с негативной реакцией многих западных союзников после того, как сказал, что не следует исключать идею отправки западных войск в Украину.

Два дипломатических источника сообщили Reuters, что президент Франции рассматривает вопрос о том, следует ли расширить поездку в Украину, включив в нее других глав западных государств, которые присоединятся к Макрону, а не просто двустороннюю поездку, чтобы продемонстрировать единство среди союзников и солидарность с Украиной.

Напомним, 10 марта Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Главы государств, среди прочего, обсудили предстоящую встречу в Украине.

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