Макрон снова прокомментировал возможную отправку войск в Украину

Он заявил, что российских агрессоров следует остановить для прекращения войны.

Президент Франции Эмманюэль Макрон снова прокомментировал свое заявление о возможной отправке войск западных стран в Украину.

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Об этом сообщает телеканал TF1.

На вопрос по отправке войска в Украину Макрон заявил, что "не исключать чего-либо не значит это делать".

"Сегодня единственный способ достичь мира – это остановить нападающего. Напавший должен согласиться сложить оружие. И если ему никто не скажет, что он должен остановиться..." – добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмануэль Макрон назвал важное условие отправки войск в Украину.

Кроме того, мы ранее информировали, что ЕС хочет перевести свою оборонную промышленность в "режим военной экономики".

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