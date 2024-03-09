Макрон снова прокомментировал возможную отправку войск в Украину

Он заявил, что российских агрессоров следует остановить для прекращения войны.
Президент Франции Эмманюэль Макрон снова прокомментировал свое заявление о возможной отправке войск западных стран в Украину.
Об этом сообщает телеканал TF1.
На вопрос по отправке войска в Украину Макрон заявил, что "не исключать чего-либо не значит это делать".
"Сегодня единственный способ достичь мира – это остановить нападающего. Напавший должен согласиться сложить оружие. И если ему никто не скажет, что он должен остановиться..." – добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмануэль Макрон назвал важное условие отправки войск в Украину.
Кроме того, мы ранее информировали, что ЕС хочет перевести свою оборонную промышленность в "режим военной экономики".
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