Макрон снова звонил Путину и Зеленскому: о чем говорили

Макрон снова звонил Путину и Зеленскому: о чем говорили

Это уже второй разговор французского и украинского лидеров за эти выходные.

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой страны-агрессора Владимиром Путиным, а затем переговорил с Владимиром Зеленским.

Журналистка BFM TV Анна Сора-Дюбуа в Twitter сообщила, что переговоры продолжались 1 час 45 минут. Как пишет AFP, эти переговоры Париж рассматривает как "последние возможные и необходимые усилия, чтобы избежать большого конфликта в Украине".

Детали беседы приводит российский "ТАСС". Путин в очередной раз пожаловался Макрону на "провокации" украинских военных на Донбассе. Очевидно, что виновными в обострении в зоне ООС Путин назвал не своих марионеток в ОРДЛО, а украинских бойцов.

Также президент страны-агрессора потребовал, чтобы США и НАТО "непосредственно и по сути" ответили на ультиматумы РФ по так называемым "гарантиям безопасности".

Позже в Елисейском дворце добавили, что Макрон и Путин договорились организовать в ближайшее время встречу контактной группы по прекращению огня на востоке Украины.

После разговора с Путиным Эммануэль Макрон позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

По информации французского телеканала BFM, разговор Зеленского с Макроном длился пол часа.

Президент Украины в Twitter сообщил, что рассказал Макрону о ситуации с безопасностью на Донбассе и новых провокативных обстрелах.

"Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв ТКГ и немедленное введение режима тишины", — отметил Зеленский.

В продолжение вчерашнего разговора проинформировал @EmmanuelMacron о текущей ситуации безопасности и новых провокативных обстрелах. Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв ТКГ и немедленное введение режима тишины. – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) February 20, 2022

Отметим, что предыдущий разговор президентов Франции и Украины о ситуации на востоке нашего государства состоялся вечером в субботу, 19 февраля.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента России Владимира Путина не признавать самопровозглашенные "республики" Донбасса.

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