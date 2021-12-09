Макрон собирается посетить Украину уже в ближайшее время — посол

Макрон собирается посетить Украину уже в ближайшее время — посол

Почти два года назад запланированному визиту главы Франции в Украину помешала пандемия.

Президент Франции Эммануэль Макрон уже в ближайшее время намерен посетить Украину. Французская сторона обдумывает дату визита.

Об этом заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко во время интервью "Украинской неделе".

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"Посольство находится в постоянном диалоге с Елисейским дворцом и МИД Франции. Нам подтверждают, что намерение посетить Украину стопроцентное, но дату еще определяют", — сообщил Омельченко.

Украинский посол отметил, что на днях Макрон посетит страны Персидского залива, а следующая поездка французского лидера запланирована уже в Украину.

"Когда это будет — в декабре или начале следующего года — еще не знаем. Но эта тема ежедневно обсуждается в Елисейском дворце", — добавил Омельченко.

Напомним, почти 2 года назад, в январе 2020 года, Эммануэль Макрон уже готовился посетить Украину, однако пандемия помешала этому осуществиться. Теперь подготовка возобновлена.

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