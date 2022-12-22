Макрон сомневается в вступлении Украины в НАТО в результате российской агрессии

Макрон снова заговорил о "гарантиях безопасности" для России и усомнился во вступлении Украины в НАТО.
Президент Франции Эммануэль Макрон считает маловероятным вступление Украины в НАТО как вариант гарантий безопасности для нее.
Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на слова Макрона французским СМИ.
Макрон заявил, что Украине необходимо предоставить гарантии безопасности в процессе решения для завершения войны. Однако, по словам французского лидера, в таких гарантиях якобы нуждается еще и Россия.
"С этой Россией такое трудно представить… Но вступит ли Украина в НАТО — что не является наиболее вероятным сценарием — или нет — ей нужно предоставить гарантии безопасности. Более того, она подверглась агрессии со стороны России", — сказал Макрон.
Президент Франции убежден, что вступление Украины в НАТО Кремль при любых обстоятельствах будет рассматриваться как конфронтация.
"В конце потребуется всем садиться за стол переговоров… И я не хочу, чтобы в будущем переговоры вели только Китай и Турция", — добавил Макрон, вероятно, ссылаясь на посреднические усилия Эрдогана.
Напомним, ранее Макрон объяснил, зачем говорил о "гарантиях безопасности" для РФ. Он попросил "не делать из мухи слона и не искать противоречия там, где их нет". По его словам, на мирных переговорах будут территориальные темы по Украине и коллективной безопасности во всем регионе.
Однако после этого страны Европы направили Франции официальный демарш по заявлениям президента страны Макрона относительно "гарантий безопасности для России".
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