Макрон сообщил, как Трамп относится к предоставлению Украине гарантий безопасности со стороны НАТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, НАТО не должно являться частью гарантий безопасности для Украины. Это заявление прозвучало накануне встречи Трампа с Путиным на Аляске.

Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон во время брифинга для печати в своей летней резиденции в Форт-Брегансоне.

Брифинг состоялся в среду, 13 августа, после чрезвычайно важной онлайн-встречи, продолжавшейся около часа, в которой, кроме Макрона, приняли участие президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также лидеры Италии и Польши. Макрон рассказал о ключевых моментах дискуссии, которая имела целью скоординировать позиции перед встречей Трампа с Путиным на Аляске, запланированной на 15 августа.

Прекращение огня – главный приоритет

По словам Макрона, первым и главным месседжем, который Трамп четко озвучил, было желание США добиться прекращения огня во время встречи на Аляске. Президент Франции подчеркнул, что это очень важная инициатива, которую Европа поддерживает, как и новые обмены пленными и освобождение детей.

Еще один важный момент, отмеченный Макроном, касался территориальных вопросов. По его словам, президент Трамп очень ясно дал понять, что любые вопросы, связанные с территориями Украины могут и будут обсуждаться только украинским президентом. Это позиция, которую Франция и ее союзники поддерживают и создает важную основу для будущих переговоров.

НАТО должна остаться в стороне

Именно в вопросе гарантий безопасности для Украины позиция президента Трампа оказалась наиболее интересной. Макрон сообщил, что Трамп четко заявил, что НАТО не должно быть частью этих гарантий.

"НАТО не должно быть частью этих гарантий безопасности", - процитировал Макрон Трампа.

Французский президент добавил, что в Европе отдают себе отчет, что «это особенно сильный аргумент для российской стороны».

Однако Трамп уточнил, что США и все союзники, участвующие в коалиции желающих, должны быть частью этих гарантий.

"И это для меня очень важное уточнение, которое мы получили сегодня", - подытожил Макрон.

По его словам, это помогает осознать рамки будущих мирных переговоров.

Саммит с участием трех лидеров

В заключение Макрон отметил, что Трамп также намерен добиваться проведения трехсторонней встречи с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Президент Франции выразил надежду, что эта встреча может состояться в Европе, в нейтральной стране, приемлемой для всех сторон.

Макрон подытожил, что этот разговор позволил четко определить позиции и ожидания перед саммитом на Аляске. Эти разъяснения помогут «коалиции желающих» (сопредседателями которой являются канцлер Германии Мерц и премьер-министр Великобритании Стармер) разработать конкретные планы по поддержке Украины.

Напомним, Европа готова развернуть миротворческие силы в Украине . В то же время премьер-министр Великобритании считает, что встреча на Аляске 15 августа пока не дает никаких гарантий.