Макрон сообщил, когда может быть достигнут мир в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что мир в Украине может быть достигнут ранее в 2027 году.

Кирилл Шостак
Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что завершение войны в Украине может наступить раньше, чем ожидалось.

Об этом Макрон сказал во время брифинга.

"Я думаю, что мира мы достигнем раньше 2027 года. Каждый день - это работа", - сказал Макрон.

По словам французского лидера, общие действия европейских стран и поддержка США остаются ключевым фактором в сдерживании российской агрессии.

"Европейцы сплочены вместе с американцами, и мы решительны к тому, чтобы противостоять России", - заявил президент Франции.

Напомним, ранее мы писали о том, что 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский находится в Париже для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

