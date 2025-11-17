- Дата публикации
Категория
Политика
Макрон сообщил, когда может быть достигнут мир в Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что мир в Украине может быть достигнут ранее в 2027 году.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что завершение войны в Украине может наступить раньше, чем ожидалось.
Об этом Макрон сказал во время брифинга.
"Я думаю, что мира мы достигнем раньше 2027 года. Каждый день - это работа", - сказал Макрон.
По словам французского лидера, общие действия европейских стран и поддержка США остаются ключевым фактором в сдерживании российской агрессии.
"Европейцы сплочены вместе с американцами, и мы решительны к тому, чтобы противостоять России", - заявил президент Франции.
Напомним, ранее мы писали о том, что 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский находится в Париже для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.