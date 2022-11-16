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Макрон сообщил, кто может стать новым посредником между Украиной и Россией

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Макрон сообщил, кто может стать новым посредником между Украиной и Россией

Фото: Associated Press

Мол, Китай может помочь избежать дальнейшей эскалации зимой.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Китай может стать посредником между Украиной и агрессорской Россией Мол, чтобы избежать дальнейшей эскалации войны зимой.

Такое мнение лидер Французов высказал после саммита G-20 на Бали, пишет Reuters.

"Я убежден, что Китай может сыграть с нашей стороны более важную посредническую роль в ближайшие месяцы, чтобы предотвратить, в частности, усиление наземных нападений в начале февраля", — заявил Макрон.

Президент Франции считает, что КНР может сыграть важную роль в том, чтобы подтолкнуть Россию к деэскалации войны против Украины.

Как сообщалось, страны-члены G20 согласовали совместное заявление. В ней осудили войну РФ против Украины и упомянули резолюцию Генассамблеи ООН с призывом к Москве вывести войска из соседнего государства. В заявлении также говорится о необходимости соблюдения международного права и неприемлемости применения ядерного оружия.

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Дата публикации
Просмотры
2095
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