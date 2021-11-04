Макрон трогательно простился с Меркель перед ее уходом с поста канцлера: что сказал президент Франции

Макрон трогательно простился с Меркель перед ее уходом с поста канцлера: что сказал президент Франции

Меркель 16 лет занимала должность канцлера ФРГ.

Президент Франции Эммануэль Макрон трогательно простился с уходящей в отставку канцлером Германии Ангелой Меркель. В своей речи Макрон поблагодарил немецкого политика за все, чему у нее научился.

Об этом сообщает Reuters.

Президент Франции подчеркнул, что Меркель сумела сохранить единство Европы, несмотря на все потрясения. Макрон вручил Меркель, которая приехала по его приглашению в столицу винодельческого региона Бургундии, одну из главных наград Франции – Большой крест Ордена Почетного легиона.

"С тех пор как вы стали канцлером, Франция научилась узнавать вас и любить вас. Вы работали, чтобы сохранить единство Европы во время всех этих потрясений. Я надеюсь, что мы усвоили ваш урок — твердо противостоять сильным встречным ветрам и следить за тем, чтобы все оставались единственными", — сказал Макрон.

Меркель посетила город Бон вместе со своим мужем Йоахимом Зауэром. Вместе с женой Бриджет Макрон также прогулялся по Бону. На улицах их встретили сотни поклонников канцлера ФРГ.

Напомним, 26 октября в Германии официально завершились полномочия канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

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