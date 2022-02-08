Макрон убежден, что ближайшие дни будут решающими для стабилизации ситуации и деэскалации

Макрон убежден, что ближайшие дни будут решающими для стабилизации ситуации и деэскалации

Сейчас напряжение усиливается, усиливается уровень эскалации.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в ближайшие дни будут решающими для стабилизации ситуации и достижения деэскалации.

Об этом французский лидер заявил на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным, — пишет Укринформ.

Макрон подчеркнул, что сейчас напряжение усиливается, усиливается уровень эскалации, и это ни в интересах ни России, ни европейцев.

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“Нам нужно договориться по конкретным мерам, чтобы стабилизировать ситуацию и достичь деэскалации. Мы обсудили это вместе. В ближайшие дни и недели это должно быть подтверждено. Это будет зависеть от переговоров и консультаций с США, НАТО, с европейцами, а также от нашей встречи с президентом Зеленским завтра», — сказал Макрон.

"И я хочу сказать, что президент России Путин сказал, что он готов следовать этой логике, говоря о том, чтобы было равновесие в этих инициативах, в том числе — поставить вопрос о суверенитете и территориальной целостности Украины", — добавил он.

"Так что ближайшие дни будут решающими, и эти плотные дискуссии, которые у нас состоялись, будут способствовать этому", — отметил президент Франции.

"Мы сейчас отдаем себе отчет в серьезности ситуации и находим путь к сохранению мира. Я глубоко верю, что время еще есть", — также отметил он.

По словам Макрона, "у нас есть желание работать вместе, чтобы гарантировать новый порядок стабильности и безопасности в Европе", и в этом смысле России были предложены "конкретные гарантии безопасности".

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