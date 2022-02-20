Макрон уверяет, что пойдет на любые риски, чтобы сохранить стабильность и мир в Европе

Макрон уверяет, что пойдет на любые риски, чтобы сохранить стабильность и мир в Европе

Если для достижения этой цели потребуется новый зарубежный визит, он его совершит.

Президент Франции Эммануэль Макрон готов сделать новые усилия, чтобы добиться деэскалации ситуации вокруг Украины.

Об этом информирует телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

"Президент республики пойдет на любые риски, чтобы сохранить стабильность и мир в Европе. Если для достижения этой цели потребуется новый зарубежный визит, он его совершит", - отметили в канцелярии Макрона.

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В субботу Макрон провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует в воскресенье, 20 февраля – с президентом России Владимиром Путиным.

"Наша задача – избежать худшего сценария. Считаем, что еще можно убедить президента Путина не нападать на Украину", — заявили в канцелярии французского лидера, комментируя будущие телефонные разговоры с главами государств.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента России Владимира Путина не признавать независимыми самопровозглашенные "республики" Донбасса.

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